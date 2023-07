Al via il campo estivo per i più piccoli  

È iniziato ieri il campo estivo nella scuola di via Guspini, riservato ai bambini e alle bambine quartuccesi dai 3 ai 14 anni. Ad aver vinto l’appalto l’associazione Lachete cultura e musica, che si occupa del servizio di accoglienza durante l’anno scolastico.

Sono dodici i laboratori dedicati allo sport, alla musica e ai giochi di società e di ruolo. Ma c’è anche un momento di riflessione tra educatori bambine e bambini.

«I laboratori ovviamente sono differenziati per fasce di età, ma per tutti il fine è sempre la socializzazione», afferma Carlo Secci, assessore al patrimonio. È stato lui a seguire tutta la procedura per l’attivazione del servizio: «ci siamo resi disponibili a venire incontro alle esigenze dei genitori conciliando il principio secondo il quale possono essere affidate le strutture comunali dietro il pagamento di un canone per l'utilizzo dei locali». (fr. me.)

