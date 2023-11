Al via il bando per richiedere il Reis 

Il Comune di Isili ha appena aperto il bando per la presentazione delle domande per accedere ai benefici del Reis (reddito di inclusione sociale). Si tratta di una seconda fase di questo contributo e le richieste da parte degli interessati dovranno pervenire entro il 13 dicembre prossimo. Possono presentare la domanda coloro che non hanno avuto accesso alla prima fase del Reis o ad altre forme di aiuto e che abbiano un Isee inferiore ai 15 mila euro o coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza ma con un importo inferiore al Reis.

La valutazione del bisogno reale saranno valutare dal Servizio sociale professionale che dovrà tener conto della situazione socio-economiche di base nonché l’aggravarsi della situazione di bisogno legate alla condizione lavorativa ma anche al disagio sociale. Un ulteriore aggravante è se il peggioramento delle condizioni di vita sono legate al Covid-19, come la perdita del lavoro, la malattia o il peggioramento delle condizioni di vita.

