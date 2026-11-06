Al via i vaccini per prevenire l’influenza 

Al via la Campagna vaccinale dell’Asl del Medio Campidano nei Comuni di Serramanna , Villacidro e Guspini per i cittadini privi di assistenza medica, ma non è esclusa l’intera popolazione. Gli interventi sono coordinati dai dottori Alessandro Baccoli e Carlo Nioteni, in collaborazione con il servizio di Igiene pubblica. L’accesso è libero e senza prenotazione, richiesti tessera sanitaria e documento d’identità.

Appuntamento martedì a Serramanna, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, al Centro trasfusionale in corso Europa. Open day nelle Case di comunità di Villacidro e Guspini, due giornate con accesso diretto. A Villacidro è previsto per il 16 novembre, a Guspini il 24 con orario 8.30-13 e 14-16.30. La vaccinazione antinfluenzale è consigliata per ridurre il rischio della malattia, limitare le assenze dal lavoro o da scuola e contenere la diffusione del virus.

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