Al via i riti che portano a Pasqua 

Due settimane di fede e riti che affondano le radici nella dominazione spagnola. Due settimane dove Arciconfraternite e Confraternite di Sassari sono protagoniste. Si parte sabato e il calendario prevede ogni giorno almeno una funzione sino a Pasqua, il 9 aprile. Sarà il centro storico il cuore della tradizione religiosa e popolare. Il programma e l’organizzazione è a cura del settore Cultura del Comune e delle Confraternite riunite in collaborazione con l’Arcidiocesi.

Da sabato 25 marzo a venerdì 31 marzo alle 9 e alle 17.50 la chiesa di Sant’Antonio Abate ospita il Solenne Settenario in onore della Santissima Vergine Addolorata col canto “Stabat Mater” e “Gosos” in sardo a cura della Arciconfraternita dei Servi di Maria. Domenica alle 10.30 in piazza Fiume benedizione delle palme e processione verso la cattedrale per la messa delle 11 celebrata dall'arcivescovo. Quindi la Settimana Santa vera e propria con i riti che culmineranno nella celebrazione di Pasqua.

Di diverso colore le tonache degli appartenenti alle confraternite: quelle di S. Croce e del Gonfalone (hanno la sede nella chiesa della Santissima Trinità) sono bianche, bianco con scampolo nero per i Servi di Maria, le tonache della Confraternita del Santissimo Sacramento (chiesa di S. Andrea) sono bianche con mantella rossa, mentre è viola il saio dei Santissimi Misteri (chiesa delle monache cappuccine) e tutte nere le vesti degli appartenenti alla confraternita dell'Orazione e Morte (chiesa di S. Giacomo).

