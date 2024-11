Al via i ripristini delle strade sventrate per i lavori dell’Enel 

Dopo gli scavi, arrivano i ripristini. Nei prossimi giorni via ai lavori per la sistemazione dell’asfalto laddove sono stati realizzati i lavori di Enel distribuzione. L’intervento riguarderà soltanto i tratti in cui sono stati eseguiti gli scavi, che in alcuni casi riguardano l’intera strada, a seconda del tipo di lavori che sono stati effettuati.

Le vie interessate dall’intervento sono via Madrid, viale Colombo, via S’Arrulloni, via Panzini, via Iglesias, via Tommaseo e via Vico, dove l’intervento ha creato enormi disagi”ferite” alla strada. I lavori di sistemazione del manto stradale in queste strade non saranno eseguiti contemporaneamente, bensì di volta in volta, per cercare di creare meno disagi possibile. Ripristini già fatti invece in via dDella Musica e nel primo tratto di via S’Arrulloni. Nel frattempo continuano altri scavi Enel in diverse strade, nell’ambito del Pnrr, e c’è il rischio che i cantieri influiscano nel già caotico traffico del mese di dicembre.

Restano inoltre i disagi in via Gramsci, dove all’incrocio con via Scarlatti c’è ancora un’estesa voragine da una parte all’altra della strada, che non è stata ancora ripristinata. E almeno per ora, i ripristini programmati non riguardano questa via dove, tra una cosa e l’altra, si sta lavorando dallo scorso maggio, con problemi che continuano per i residenti e commercianti della zona.

Contemporaneamente proseguono in città anche i lavori per i rifacimento dell’asfalto dopo gli scavi per la fibra ottica.

