Al via i primi cantieri per la riqualificazione di Sant’Elia 

A via i primi cantieri del piano di rigenerazione urbana del quartiere di Sant’Elia annunciato a fine marzo dal Comune e dalla Regione. Un intervento senza precedenti, sostenuto da una dotazione finanziaria complessiva di oltre 100 milioni di euro, provenienti da fondi regionali, nazionali ed europei, destinati a riscrivere il futuro di un quartiere a lungo segnato da disservizi e marginalità.

Il sindaco Massimo Zedda, in un post pubblicato sui social, ha sottolineato come questo approccio integrato rappresenti un modello replicabile: «Con lo stesso metodo, facendo collaborare più enti e servizi, sono in corso azioni anche a Pirri, Mulinu Becciu, Is Mirrionis, San Michele e Sant’Avendrace. A Cagliari i quartieri sono al centro dell’operato dell’amministrazione».

I lavori sono cominciati dai sottoservizi: rifacimento della rete idrica, fognaria e dell’illuminazione pubblica. Si tratta della prima fase di un programma più ampio che comprende riqualificazione degli spazi pubblici, edilizia residenziale, impianti sportivi, servizi sanitari e sociali, verde urbano. Nei prossimi mesi si entrerà nel vivo. Tra gli interventi più attesi il completamento del Parco degli Anelli e la riqualificazione del lungomare.

