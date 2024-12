Al via i lavori sullo storico ponte di Papalope 

Lo storico ponte di Papalope sta per essere restaurato. In questi giorni è stata completata la realizzazione del guado, intervento che rappresenta il passaggio fondamentale per consentire i lavori sul ponte.

Cominceranno nei prossimi giorni grazie a un investimento complessivo di 580mila euro, di cui 380mila finanziati dalla Protezione Civile, ai quali si sono aggiunti ulteriori 200mila ottenuti su richiesta dell'amministrazione comunale. «Questi soldi sono destinati a risolvere situazioni di rischio per la pubblica incolumità e problematiche di isolamento derivanti dalla carenza di adeguate infrastrutture di collegamento nel territorio – spiega il sindaco Bastiano Congiu – . La realizzazione del nuovo ponte e della viabilità alternativa garantirà un collegamento moderno e sicuro tra le due sponde del fiume Cedrino e rappresenterà anche un nodo strategico per il miglioramento della viabilità, assicurando un collegamento più efficiente con le provinciali 46 e 129. Si tratta di un intervento delicato, volto a migliorare e tutelare la viabilità e il nostro patrimonio, e che richiede numerose autorizzazioni per cui intendiamo proseguire con il massimo impegno e la massima attenzione».

