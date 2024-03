Al via i lavori sulla facciata del cimitero 

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione dei muri esterni del cimitero comunale.Gli operai sono impegnati dalla parte di via San Francesco dove hanno cominciato la tinteggiatura proprio dove era stato necessario sistemare le transenne per via della caduta di calcinacci sul marciapiede.

Una volta completato l’intervento da questo lato si passerà poi alla facciata principale su via Marconi anche questa in condizioni critiche.È l’ennesimo passo per il restyling del camposanto che è cominciato qualche tempo fa con la sistemazione della guaina delle rampe superiori dove da tempo le infiltrazioni avevano creato problemi ai loculi.Restano adesso da spostare i venditori di fiori che saranno tutti raggruppati nello sterrato poco distante dall’ingresso principale: qui sarà realizzata una piattaforma in calcestruzzo dove troveranno spazio non solo i fiorai che si trovano dalla parte di via Marconi ma anche di quelli dalla parte di via San Francesco. I box saranno amovibili e chiusi.

RIPRODUZIONE RISERVATA