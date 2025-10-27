VaiOnline
Sestu.
28 ottobre 2025 alle 00:23

Al via i lavori sul rio Matzeu: «Presto riaprirà la passerella» 

Finalmente il progetto è pronto, i lavori partono a novembre e il ponte pedonale sul rio Matzeu a Sestu, “sa passarella”, potrà riaprire. Intanto le transenne che la bloccano sono lì da mesi. Qualcuno ci ha appeso anche un foglio aggiungendo un “scirarindi, è urgente”. Il costo previsto è di 30 mila euro. Il vicesindaco Massimiliano Bullita: «Servivano le autorizzazioni di Regione e Genio Civile, perché è un bene di più di settant’anni, e inoltre bisognerà montare un ponteggio nel rio». «Ci siamo mosso per tempo, ma tempi lunghi dipendono dalle autorizzazioni”», commenta l’assessore ai Lavori pubblici Emanuele Meloni. «Il disagio che costringe a fare un giro più lungo sta per finire», afferma la sindaca Paola Secci.

