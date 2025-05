Al via i lavori sul muro del cimitero 

Ieri mattina gli operai del Comune di Guspini hanno iniziato i lavori di sistemazione delle pareti perimetrali storiche del cimitero. Da tempo i residenti esprimevano disapprovazione per lo stato dei muri costruiti agli inizi del secolo scorso e ormai segnati da profonde crepe. Con il tempo l’intonaco che ricopre il pietrame, che costituisce la struttura edile delle pareti, mostrava rigonfiamenti e altri segni d’usura causati del tempo.

I lavori eseguiti sono provvisori in attesa di una gara d’appalto per il rifacimento completo della recinzione muraria. L’intervento dell’amministrazione arriva a pochi giorni dalle proteste avanzate dai cittadini e da alcuni amministratori. Filippo Usai, del Pd, e Simona Cogoni, del gruppo Impari, nei giorni scorsi avevano sottolineato lo stato di degrado del camposanto anche per la presenza di erbacce.

