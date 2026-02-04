VaiOnline
Sinnai.
05 febbraio 2026 alle 00:34

Al via i lavori per ripristinare l’asfalto nelle strade 

Vanno avanti, seppure disturbati dalle piogge, i lavori di ripristino delle strade danneggiate a Sinnai per la messa in opera della fibra ottica. Lavori avviati lo scorso anno con tagli sull’asfalto e pesantissimi disagi soprattutto per gli automobilisti. Ora si va al ripristino del manto stradale, ricoperto ora col nuovo asfalto che viene spalmato per un metro di larghezza.

La posa della fibra ha interessato diversi quartieri del centro abitato e delle periferie con i lavori di ripristino destinati a durante a lungo, legati, come sono, anche alle condizioni del meteo col traffico ovviamente che risente di questa situazione, analoga ovunque sia sta messa in opera la fibra ottica.

Una situazione di disagio che si vive anche sulle strade fuori dall’abitato. Come sulla Provinciale 15 da Maracalagonis a Gannì e sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, dove i lavori per la messa in opera dei cavi del Tyrrhenian Link, sono programmati sino a luglio. Con pesantissimi disagi per gli automobilisti, costretti a lunghe attese ai semafori volanti dei tratti interessati agli scavi, sino alla rotonda sulla Provinciale 15 da dove gli stessi scavi proseguiranno poi nella zona industriale di Settimo, per ricongiungersi alla rete in parte già realizzata in territorio di Selargius sino alla mega centrale del Tyrrhenian Link. (r. s.)

