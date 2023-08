Al via i lavori per rifare la pavimentazione 

Piazza Santa Maria si rifà il look in vista della festa in programma dal 5 settembre. Iniziano stamattina i lavori per la sistemazione del fondo stradale danneggiato dal continuo passaggio delle auto.

Per consentire l’intervento, sono previste diverse modifiche alla viabilità. La strada sarà chiusa subito dopo l'incrocio con via Rossi Vitelli. Per questo motivo il traffico in arrivo da via Garibaldi sarà deviato in via XX Settembre. Agli automobilisti in arrivo da piazza Dessì e da via Martini, che devono raggiungere viale Colombo, si consiglia di svoltare prima in via Roma. Chi invece arriva da via Lamarmora diretto al Poetto, può svoltare in via Pola.

L’acciottolato ha ceduto da diverso tempo anche in altri punti di via Garibaldi e di via XX Settembre, probabilmente anche a causa del passaggio dei mezzi pesanti, nonostante i divieti.

Conclusi i lavori di sistemazione, si procederà tra fine agosto e i primi di settembre a montare il palco per la festa di Santa Maria di Cepola, tra le vie Garibaldi e XX Settembre, che ospiterà i numerosi spettacoli previsti: dall’esibizione del sindaco di Scraffingiu, Alessandro Pili, al concerto di Marco Carta. Per consentire le celebrazioni religiose e civili, sono previste numerose modifiche alla viabilità che saranno annunciate nei prossimi giorni.

