Al via i lavori  per rifare  l'ingresso sud 

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori da 520mila euro (160mila a carico del Comune, risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, il resto grazie a un bando regionale) per rifare l’ingresso sud del paese.

Il tratto interessato è quello tra il campo sportivo comunale e la piccola rotatoria di Santa Lucia. In mezzo c’è la nuova chiesa, l’edicola, un ristorante, case e aree verdi. Queste ultime «saranno integrate – si legge nella relazione - con piante quali lentischio, mirto e corbezzolo anche perché “estremamente resistenti alle condizioni climatiche».

Saranno mantenuti i parcheggi e installato un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione. Un polmone verde e sociale «che sarà anche il nostro biglietto da visita – ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu – per chi arriva dal mare».

I lavori, dal momento in cui partiranno, dovrebbero durare circa sei mesi. In questa prima fase si sta intervenendo tra la rotatoria e l'incrocio con via dei Gelsi. (g. a.)

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