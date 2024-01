Al via i lavori per riaprire la piscina comunale 

Al via i lavori per la riapertura della piscina comunale di Serrenti. L’impianto di via Torricelli era stato chiuso nel 2021 a causa degli elevati costi di gestione. «Con l’avvento della pandemia per l’ultimo concessionario, la società Antares, la gestione era diventata insostenibile – spiega l’assessore allo sport, Alessandro Serra –. Per questo motivo siamo riusciti a sottoscrivere un accordo mediante il quale siamo rientrati in possesso della struttura e fin da subito abbiamo lavorato per la futura concessione». Nel dicembre del 2022, la Federazione italiana pesca sportiva attività subacquee – è stata individuata quale gestore della piscina semi olimpionica e attualmente si sta occupando dei lavori per la sua ristrutturazione. «L’aspetto più importante è che la piscina verrà ristrutturata e restituita ai cittadini con degli interventi a costo zero per le casse comunali – conclude Serra –, infatti l’amministrazione si è avvalsa della legge per cui è consentito concedere le strutture sportive a gruppi o federazioni, in cambio dell’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria necessari al conseguimento dell'agibilità». Nessuna data per la riapertura dell’impianto, che dovrà attendere la conclusione dei lavori e l'ottenimento delle dovute autorizzazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA