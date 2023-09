Al via i lavori per l’ospizio 

Ha preso il via il cantiere che porterà alla realizzazione della struttura integrata per anziani. «Tutto ha auvto inizio con una importante donazione di nostro concittadino», ricorda il sindaco Sandro Branca. Fu il 96enne Carlo Simbula a metter mano al portafoglio e donare alla comunità 300 mila euro a patto che venisse utilizzata per la costruzione di una casa anziani. Dopo aver speso una vita in giro per l’Italia come carabiniere è tornarci da pensionato e vede il suo sogno diventare realtà. I lavori partono dopo soli 18 mesi: «L'amministrazione ci aveva subito creduto e scommesso, investendo in un progetto esecutivo e ottenendo un finanziamento dalla Regione di 1,5 milioni di euro», rimarca Branca. La struttura sarà immersa tra gli ulivi plurisecolari e costruita con materiali di ultima generazione a basso impatto ambientale e auto-alimentata. (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA