Al via i lavori per le nuove rotatorie 

Due nuove rotatorie, ripristino del manto stradale e nuovi passaggi pedonali rialzati; al via i cantieri che rivoluzioneranno alcune delle aree maggiormente soggette alle criticità del traffico veicolare. Il primo intervento è previsto per l’inizio della prossima settimana, quando i lavori di miglioramento per l’accesso alla piazza Buozzi e il rifacimento del manto stradale nella via prospiciente, porteranno a delle modifiche alla viabilità dal 16 al 21 settembre, giorni in cui sarà vietato il transito veicolare 24 ore su 24 nella via Fra Nicola da Gesturi. Per poter permettere il rifacimento e la messa in sicurezza di un tratto di strada le cui condizioni anche in un recente passato avevano fatto sollevare le rimostranze dei residenti, l’ordinanza prevede anche l’istituzione provvisoria (dalle 7.30 alle 16) di un senso unico di marcia fra l’intersezione della stessa via con il vico Cappuccini e la rotonda che conduce in via Fra Nicola da Gesturi.

I cantieri

Ancora nei primi giorni della settimana prossima prenderà il via la predisposizione per la creazione di una rotatoria fra le vie Borsellino e Falcone: «Quello in questione è un tratto di strada decisamente trafficato, per la presenza nelle vicinanze di un istituto scolastico e per il sempre maggiore afflusso di veicoli che da via Borsellino raggiungono viale Villa di Chiesa. - spiega l’assessore con deleghe alla Viabilità Francesco Melis - Inoltre con l’apertura della nuova pista ciclopedonale è opportuno garantire un migliore sicurezza. Il percorso è sempre più frequentato e riuscire a limitare la velocità risulta un’azione prioritaria».

Corso Colombo

Una delle novità più importanti riguarda la prossima creazione di una rotatoria in corso Cristoforo Colombo. A breve partirà infatti un cantiere che consentirà di rivoluzionare il traffico veicolare in una delle arterie principali della città: «È un opera attesa da decenni e che verrà compiuta all’altezza del bivio che conduce a Barega. - prosegue Melis - Permetterà di ridurre al minimo i pericoli derivanti dalle andature sostenute, riuscendo a garantire un accesso in tutta sicurezza nell’intersezione con via Barega». Proprie le limitazioni delle andature dei veicoli, tramite l’installazione di decine di passaggi pedonali rialzati, hanno permesso di far crollare nell’ultimo anno il numero dei sinistri: «I dossi posizionati nelle svariate aree soggette ad un maggior traffico hanno azzerato quasi del tutto gli episodi di incidenti. - spiega l’assessore alla Viabilità - Ridurre la velocità ha permesso di rendere la circolazione più sicura e maggiormente scorrevole. Contiamo entro la fine dell’anno di posizionare altri 10 dossi. Fra le zone interessate ci saranno anche via Valverde, Tenente Cacciarru, Borsellino e via della Regione».

RIPRODUZIONE RISERVATA