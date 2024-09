Al via i lavori per la potatura degli alberi 

L’assessorato all’Ambiente del Comune ha in programma una serie di interventi di potatura di alcune alberature cittadine e la successiva sistemazione di reti che dovrebbero impedire il fermarsi degli storni.

I lavori riguardano principalmente la messa in sicurezza degli alberi attraverso il contenimento di quelle chiome ormai divenute troppo invadenti per le proprietà private e per quelle delle aree più sensibili come scuole e strade maggiormente trafficate.

«Con questa operazione – spiega l’assessora, Maria Bonaria Zedda - si prepareranno gli alberi a ospitare le reti anti intrusione che saranno sistemate per impedire lo stazionamento degli storni. Una soluzione, meno invadente del cannoncino e del grido di stress, che ha già dato buoni risultati e che, se darà i frutti sperati, potremo replicare in altre zone della città, a beneficio del decoro urbano e della fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini».

Il primo cantiere si apre in piazza Manno dove si interviene per abbassare la chioma e contenere il diametro dei 5 alberi di ficus retusa. «Si tratta di specie molto vigorose che caricano ingenti quantità di nuova legna e, quindi di pesi notevoli che scaricano sulle branche principali. Il nuovo fogliame ricrescerà nel giro di qualche mese», si legge in una nota del Comune. ( m. g. )

