Al via i lavori per la fibra, previsti disagi 

Continuano i lavori stradali a Sestu con una serie di divieti e cantieri che toccheranno tutta la città. La motivazione stavolta è la posa della fibra, una nuova tappa in un percorso iniziato nel 2020 per rendere la rete internet più moderna.

L’albo pretorio del Comune ha pubblicato l’elenco delle strade: via Scipione, corso Italia, via Giuseppe Verdi, via Giulio Cesare, via Roma, via Repubblica, via Dante, via Gorizia, via Claudio Monteverdi, via Della Croce, via Santa Greca, viale Cimitero, via San Simmaco, via Sant’Efisio, via San Gemiliano, via Iglesias e via Bologna. I lavori sono eseguiti da Tim, affidati a una ditta in appalto. Nel corso delle attività sarà vietata la sosta, in alcuni casi anche il transito; ci saranno cartelli di volta in volta nelle vie. Inevitabili i disagi dunque per dei lavori che dovrebbero durare circa un mese. Il compito di rifare l’asfalto, in base al nuovo regolamento comunale, ricadrà sulle ditte che effettueranno gli scavi per posare i cavi della fibra.

