Al via i lavori per la fibra ottica 

A Uta sono iniziati i lavori per la realizzazione della fibra ottica Ftth. I cittadini, così, potranno avere una navigazione molto più veloce e più sicura in quanto la rete di cavi in fibra arriva fino alla casa dell’utente. Con la fine del lavoro gli utesi potranno utilizzare internet molto più veloce.

I lavori erano attesi da molto tempo. E ora gli operai iniziano: «Ftth finalmente parte il cantiere di Tim per l'installazione della fibra ottica Fiber To The Home finanziato con risorse Pnrr», spiega l’assessore Andrea Onali. «Il primo lotto prevede l'allaccio per 1985 civici, un infrastruttura importante che permetterà al paese di avere una connessione molto più veloce rispetto all'attuale Ftth. Un servizio sempre più richiesto che oltre ad aiutare uffici, scuole, aziende e attività commerciali permetterà a chi lavora in smart working una maggiore garanzia di navigazione». (l. e.)

