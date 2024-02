Al via i lavori per la fibra ottica, il paese è un cantiere  

Sono iniziati i lavori di posa della fibra ottica.

Gli interventi di cablaggio consistono nella realizzazione dell’infrastruttura in fibra ottica posata da un’impresa specializzata che permetterà di abilitare i servizi digitali innovativi per cittadini e imprese del territorio.

Oltre 1.900 numeri civici saranno interessati dall’aggiornamento, che porterà l’abitato al passo con le città più all’avanguardia in termini di comunicazione e trasferimento dati. Soltanto al termine dei lavori le strade saranno riqualificate con la posa dell’asfalto.

Come avviene in presenza di qualsiasi cantiere i disagi sono all’ordine del giorno: «Chiediamo di portare pazienza: il risultato finale sarà un salto tecnologico senza precedenti per Villagrande e un concreto miglioramento della viabilità e dei servizi». Gli stessi amministratori guidati da Alessio Seoni rassicurano analogo intervento a Villanova Strisaili: «Confermiamo che i lavori di potenziamento della rete internet interesseranno anche Villanova dove verrà installata la fibra ottica ad alta velocità». Così anche la frazione montana avrà una marcia in più dal punto di vista tecnologico. (ro. se.)

