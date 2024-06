Al via i lavori per il ripristino del muro crollato, circolazione a una corsia regolata dal semaforo 

Dopo oltre due anni e mezzo d’attesa, in via Is Maglias sono finalmente iniziati i lavori di ripristino del muro di sostegno crollato nel novembre 2021 dopo un violento acquazzone. Il cantiere ha comportato la riduzione della carreggiata a una solo corsia per senso di marcia. La circolazione è regolata da un semaforo.

La parete, quasi di fronte all’ingresso della necropoli di Tuvixeddu, era franata all’improvviso. Le macerie si erano riversate in strada. L’area era stata subito transennata. Ma col tempo le barriere metalliche, in teoria provvisorie, erano diventate di fatto “permanenti”. Con pesanti ripercussioni sulla viabilità e sul transito pedonale.

Per la sistemazione del muro sono stati stanziati 100.000 euro che serviranno anche per la messa in sicurezza dell’area.

Il crollo aveva causato disagi e pericoli agli studenti dell’istituto Azuni e agli universitari della vicina facoltà di Ingegneria oltre che, ovviamente, ai commercianti e ai residenti del quartiere di San Michele.

