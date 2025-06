Al via i lavori per il recupero delle botteghe comunali 

Al via in piazza Sant’Isidoro, a Sinnai, i lavori per la sistemazione e il recupero delle botteghe di proprietà del Comune. Si inizia col primo lotto dell’intervento che prevede una spesa di 200mila euro. Per il momento, si interverrà su tre botteghe (forse su quattro con le economie fattibili sull’appalto) che hanno bisogno di un immediato restauro. Da rifare i servizi, gli impianti elettrico e idraulico, gli intonaci, i servizi e i pavimenti.

L’obiettivo è quello di recuperare l’intero patrimonio composto da nove botteghe, oggi tutte chiuse dopo essere rimaste aperte per diversi anni. L’obiettivo del Comune è anche il rifacimento della stessa piazza, gradinate comprese. È prevista una spesa di tre milioni di euro chiesti alla Città metropolitana di Cagliari.

Iniziati anche i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale in alcune zone di Sinnai. In programma la realizzazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati nelle vie Trieste, Perra, Roccheddas e nel viale della Libertà, tutte strade particolarmente frequentate. Contemporaneamente verranno realizzati anche i lavori per il rifacimento della segnaletica stradale in alcune parti dell’abitato dove oggi il traffico è particolarmente caotico.

