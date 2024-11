Al via i lavori per il parco fluviale 

Camion e furgoni fanno avanti e indietro. Gli operai posano i paletti che delimitano il cantiere. E gli spettatori amanti del genere già si accomodano per un posto in prima fila.

È un momento tanto atteso a Sestu perché il nuovo parco fluviale in via Piave, proprio sopra il rio Matzeu, sta per finire di essere solo un’illustrazione e muove i primi passi per diventare realtà.

Il piano

Il progetto era stato annunciato la primavera dell’anno scorso, da realizzare con i fondi in parte comunali e in parte europei del Pnrr, grazie al bando Paesaggi Sonori, per un totale di 3 milioni e 250 mila euro. E intanto sono già comparsi i divieti di sosta, che dureranno fino a febbraio.

Come spiega Roberta Argiolas, assessora al Verde Pubblico. «Avremo 20.000 metri quadrati di parco, e sarà formato da due elementi fondamentali: la piazza lineare che si affaccia direttamente su via Piave, con una pavimentazione permeabile e doppio filare di jacarande, e poi lo spazio verde con prato, arbusti e più di 140 alberi che coprono il resto della superficie. Il tutto darà vita ad un paesaggio naturale al centro della cittadina, con un’irrigazione sostenibile, un pozzo e un sistema di recupero dell’acqua piovana.

Doppio livello

Lo spazio si svilupperà su due livelli: «Uno pianeggiante, a livello di via Piave; l’altro, più in basso, nella depressione dell’originario percorso del fiume successivamente deviato nell’attuale letto in corrispondenza della via Manzoni», continua la sindaca Paola Secci. «L’obiettivo», riassume la prima cittadina, «è la riqualificazione di un’area incolta per offrire nuovi spazi ai cittadini dove potersi incontrare e condividere momenti di scambio, tempo libero, relax e sport». Nel parco ci saranno infatti attrezzi per praticare il fitness, liberamente utilizzabili da tutti, giochi per bambini, servizi igienici.

L’attesa

In città non manca la soddisfazione per il recupero di uno spazio in precedenza deserto e da qualcuno utilizzato anche abusivamente, come una discarica: «Abbiamo sicuramente accolto questa notizia con piacere, anche perché sarà una nuova occasione per tutti per praticare un po’ di sport», commenta Massimo Collu, residente nella zona. In via Piave si tiene anche da decenni il mercato ma i lavori per il parco saranno una ragione in più per accelerare il suo spostamento, nel nuovo Piazzale Campioni d’Italia. Anche se, dopo le ultime notizie dalla Spagna, l’idea di un parco accanto a un fiume può suscitare legittimi timori: «Nell’intera superficie riqualificata è stata garantita la totale permeabilità, anche nelle pavimentazioni», rassicura Argiolas, «inoltre il parco sarà chiuso in casi di maltempo come alluvioni», conclude la sindaca.

