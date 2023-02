Al via i lavori per il nuovo museo 

Hanno preso il via ad Isili i lavori per la realizzazione del museo di documentazione dell’archeologia funeraria. L’edificio, situato nel parco urbano Asusa di proprietà comunale, è frutto di una recente ristrutturazione e non ha una funzione specifica. Si tratta di un piano terra caratterizzato da due grandi ambienti e un lungo porticato.

«L’intervento», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «ha l’obiettivo di realizzare un centro originale e unico nel suo genere in Sardegna per valorizzare una delle più importanti espressioni del ricco patrimonio archeologico di Isili, le testimonianze legate al culto dei morti e alle pratiche funerarie».

Questa struttura permetterà di raccogliere e custodire i reperti. Inoltre verrà anche creato un laboratorio per il recupero e la pulizia degli stessi reperti utilizzabile per coinvolgere le scolaresche in progetti di scavi simulati. (s. g.)

