Al via i lavori per gli accessi a San Giovani 

Al via i lavori per completare l’ingresso della chiesa San Giovanni Evangelista, nel cuore di Pitz’e Serra. Dopo l’ok al progetto, il Comune ha definito anche gli ultimi dettagli su alcune aree cedute a suo tempo alla Curia, e di fatto riportato quegli spazi nel patrimonio comunale: tra questi anche la porzione concessa in diritto di superficie per realizzare una grotta dedicata alla Madonna di Lourdes. «Un atto mai perfezionato con la necessaria convenzione», ha sottolineato l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Conti. «Ora siamo nella fase di realizzazione dell’opera, ma prima di avviare i lavori era necessario riavere la piena proprietà delle aree. I lavori – ha ribadito – saranno realizzati entro l’anno».

Tutto parte nel 1990, quando il Comune concesse il diritto di proprietà di alcune aree di servizio per la realizzazione della chiesa. «Nel 2018 il Comune aveva ottenuto un finanziamento per completare la parrocchia: 236mila euro stanziati dalla Regione», ha ricordato l’assessore in Consiglio, «risorse mai utilizzate e che siamo riusciti a recuperare per realizzare la scalinata d’accesso. A fine 2021 abbiamo approvato il documento di progettazione preliminare, ed è emersa la necessità di avere quelle aree che astrattamente, visto che gli atti non erano stati perfezionati, in capo alla Curia».

Ora si potrà finalmente partire con il cantiere: al centro della progettazione - come ricordato in Consiglio - ci sono gli accessi alla parrocchia, compresa la scalinata d’ingresso.

RIPRODUZIONE RISERVATA