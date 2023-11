Al via i lavori per bonificare il rio Is Cungiaus dalle canne 

In attesa delle piogge si corre ai ripari. Cominceranno la prossima settimana i lavori di bonifica del rio Is Cungiaus, il fiume che passa per Quartu e Quartucciu e che oggi è completamente sommerso di canne e vegetazione che non lasciano nemmeno intravedere l’acqua.

Sarà il Comune a portare avanti l’intervento che finora era in capo alla Città Metropolitana da dove spiegano che «la manutenzione del Rio Is Cungiaus è di competenza del Comune. In passato le bonifiche sono state fatte su richiesta comunale e al momento la Città Metropolitana ha dato priorità nella programmazione ai corsi d’acqua di propria competenza».

Sta di fatto che ieri il Comune ha stanziato i fondi per poter intervenire d’urgenza e dall’amministrazione precisano che «rimaniamo dell’orientamento che per quanto riguarda la tutela del suolo la competenza è della Città Metropolitana. In ogni caso a prescindere da aspetti normativi, buona prassi sarebbe istituire un tavolo tra i vari Comuni interessati insieme alla Città Metropolitana in modo da poter programmare annualmente gli interventi in modo coordinato e coerente».

A guardarlo adesso il corso d’acqua che taglia a metà viale Marconi mette davvero paura. Le canne hanno invaso anche il marciapiede e la vegetazione cresce fitta con il rischio di imbrigliare il regolare flusso dell’acqua. (g. da.)

