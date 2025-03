Al via i lavori nella struttura da riqualificare 

Ruspe, gru e camion hanno fatto capolino in quella che sino al primo era l’area parcheggi che si affaccia su via Bacaredda. Uomini e mezzi hanno dato il via ai lavori di riqualificazione del mercato civico di San Benedetto. La tabella di marcia non consente sbavature. L’attuale Giunta guidata da Massimo Zedda non vuole compiere gli stessi errori dell’esecutivo guidato da Paolo Truzzu, che aveva perso le elezioni per la durata dei cantieri.

«I lavori nella vecchia struttura sono partiti contestualmente alla chiusura e alla conclusione delle operazioni di trasloco delle attrezzature dei boxisti», spiega Daniele Olla, il dirigente comunale che si sta occupando della gestione della complessa operazione. «Non potevamo iniziare prima per motivi di sicurezza».

Ruspe, camion, gru e operai hanno un compito propedeutico alle operazioni vere e proprie di riqualificazione. «Prima di iniziare le opere di demolizione e costruzione all’interno dell’edificio, abbiamo programmato, così come previsto dal progetto esecutivo, lo spostamento all’esterno, delle tre cabine elettriche, realizzate all’interno del vecchio caseggiato, che venivano utilizzate per l’alimentazione dei frigoriferi e delle attrezzature». (a. a.)

