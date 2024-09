Al via i lavori nella strada per l’ecocentro 

Inizieranno presto i lavori di sistemazione della strada che porta all'ecocentro comunale di Burcei consentendo finalmente la sua apertura.

La realizzazione dell’impianto risale a diversi anni fa ma, proprio a causa delle difficoltà di accesso, è rimasto finora chiuso. L'intervento prevede la sistemazione della sede stradale esistente e la realizzazione del manto in asfalto e calcestruzzo per un importo di circa 50mila euro.

«Stiamo anche provvedendo – dice il sindaco Simone Monni - all'affidamento di un incarico per la revisione e la verifica degli impianti, propedeutica alla messa in funzione dell'ecocentro: parliamo di un intervento tra i più attesi da parte dei residenti che potranno beneficiarne già dai primi mesi del 2025 e nel futuro nuovo appalto del servizio di igiene urbana».

Soddisfatto anche l’assessore all'ambiente Ignazio Monni che parla «di un progetto di importanza ambientale comprensibile. Favorirà anche la lotta agli scarichi abusivi, con benefici economici per gli utenti, dato che il mancato funzionamento dell'ecocentro comunale grava da tempo sui costi del servizio e sulla Tari. Prevediamo un risparmio di 40mila euro che potranno essere utilizzate per migliorare questo e altri servizi». (ant. ser.)

