Al via i lavori nella strada di Sant’Esu 

Un ritorno gradito, in via Sant’Esu a Sestu si rifanno vivi operai e mezzi per rifare la strada, afflitta da buche e problemi ai canali di scolo.

L’assessora al Verde e strade rurali Roberta Argiolas spiega: «Verrà effettuato un intervento di rifacimento delle cunette, del cavalcafosso e dell’asfalto». I lavori, partiti ieri, dovrebbero durare circa due settimane. «La strada di Sant'Esu era da tempo nella lista delle nostre priorità. È una strada che pur essendo campestre nel primo tratto è anche abitata. Ho incontrato in diverse occasioni i residenti e accogliendo le loro richieste, non appena trovate le risorse economiche, siamo stati in grado di intervenire», commenta la sindaca Paola Secci. A quanto risulta dagli uffici tecnici però l’intervento tuttavia non coprirà interamente la strada, che si snoda per chilometri, a causa della mancanza di disponibilità economiche e riguarderà la parte più abitata. Ma sarà fatto il possibile per sistemare interamente via sant’Esu in futuro.

