Al via i lavori nella stazione ferroviaria 

Da qualche giorno sono iniziati i lavori nella stazione ferroviaria situata a nord-est di Pabillonis. Chiusa al servizio passeggeri dal 15 giugno 2014, con la biglietteria dismessa già da diversi anni prima, la stazione versa in uno stato di abbandono. Il cartello all’ingresso del cantiere annuncia: “Ripristino delle condizioni di sicurezza statica del fabbricato viaggiatori” e la somma stanziata è di oltre 308mila euro. L’intervento è necessario: l’edificio, ormai fatiscente, presentava evidenti segni di cedimento strutturale, con crepe sulle facciate e un preoccupante processo di inclinazione dell’intero corpo principale. Da quanto emerge, si stanno consolidando le fondamenta, per evitare il rischio di crollo. Infatti, attorno all’edificio sono visibili delle trincee profonde. Le opere sono iniziate ufficialmente aperto il 7 luglio e dureranno circa cinque mesi, come riportato sul documento affisso. Il sindaco di Pabillonis, Riccardo Sanna, appena saputo dell’avvio dei lavori, ha dichiarato: «Considerati questi interventi di ristrutturazione e recupero, auspico che venga presa in considerazione la nostra richiesta, fatta congiuntamente al sindaco di Sardara, di ripristinare le fermate dei treni, perlomeno quelle principali, affinché la stazione non rimanga inutilizzata e sottoposta al degrado del tempo».