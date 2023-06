Al via i lavori nel viale D’Annunzio 

L’attesa è finita. Il Comune di Tortolì ha aggiudicato i lavori per realizzare le opere di urbanizzazione in viale D’Annunzio, nel quartiere residenziale di San Gemiliano. La gara d’appalto è stata vinta dall’impresa Fratelli Deidda di Gairo. I residenti hanno più volte invocato gli interventi, in virtù del fatto che sia d’estate che d’inverno le condizioni del percorso sterrato, dove il carico antropico è aumentato in maniera esponenziale nel corso degli anni, non consentono il transito in sicurezza, né in auto né in moto. Probabile che il cantiere aprirà dopo l’estate, per evitare di intralciare la circolazione durante la stagione turistica sulla strada per una delle spiagge dove sventola la Bandiera blu e in cui insistono attività commerciali. Restano le altre criticità nelle vie laterali e perpendicolari, da via Ungaretti a via Alfieri, passando per via De Amicis, Levi e Morante. ( ro.se. )

