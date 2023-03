Al via i lavori in quattro arterie stradali 

Asfalto e sottoservizi (marciapiedi compresi) in via Gallura, via Nurra, via Olia Speciosa e Vico I Marmilla. I lavori per un costo complessivo di 700mila euro sono ripresi nelle ultime settimane e saranno ultimati entro il mese di maggio. «Con questo intervento - spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - ci avviamo a concludere il programma operativo delle opere di urbanizzazione nelle strade pubbliche individuate nel piano di espansione della zona C».

«Si procederà - prosegue il primo cittadino - anche al completamento della rete fognaria e ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e della rete internet. Sono tutte opere attese dai proprietari delle case che si affacciano su queste vie». Previsto, fra l’altro, il via libera alle opere di urbanizzazione in alcuni lotti adiacenti. Per procedere, in questo caso, sarà necessario anche apportare una variante al Piano urbanistico. (g. a.)

