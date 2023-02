Al via i lavori in diverse strade: divieti fino al 13 marzo 

Ai blocchi di partenza i lavori stradali in tutta Sestu. La pioggia rischia di rallentare un po’ lo svolgimento e la conclusione dei cantieri ma è stato comunque diffuso un calendario che va dallo scorso lunedì fino a il prossimo lunedì 13.

Questo l’elenco completo delle vie interessate dagli interventi: piazza Rinascita, via Fiume, via Mantova, via e vico Roma, via Sant’Isidoro, via Toscana, via Udine, via Verdi, via 8 Marzo 1908, via 9 Novembre 1989, via Cagliari, via Augusto, via Parrocchia.

In tutte le via, tranne via Parrocchia, la sosta sarà vietata per il periodo dei cantieri su un lato della carreggiata, così da consentire il passaggio degli addetti ai lavori. Via Parrocchia sarà interamente chiusa al transito delle auto durante i lavori. Il transito dei pedoni o dei veicoli dei residenti o per operazioni di carico e scarico, è autorizzato di volta in volta e con tutte le cautele del caso dal personale dell’impresa che provvederà ad assicurare le opportune condizioni minime di sicurezza. Sarà sempre cura dell’impresa che svolge i lavori posizionare la segnaletica stradale, gestire tutti gli accorgimenti di sicurezza, e indicare sui cartelli la data di inizio e fine intervento. (g. l. p.)

