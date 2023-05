Al via i lavori: il Martini riapre nel 2024 

L’ultima campanella è suonata nell’autunno del 2015: «Non c'è un pericolo-crolli imminente, ma sono necessari interventi di consolidamento in alcune parti dell'edificio risultate non a norma», recitava la nota di sgombero dei tecnici del servizio di Edilizia scolastica della Provincia. Sono passati otto anni e adesso la Città metropolitana (con un intervento da più di quattro milioni di euro) si prepara a riaprire la sede storica del Martini di via Sant’Eusebio (realizzata nel 1930): nei prossimi giorni, infatti, cominceranno i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio. Un anno, almeno, per risanare i solai, rifare l’impianto elettrico con un sistema di domotica integrato, costruire aule in funzione di un nuovo concetto di didattica aperta, “proprie di una scuola moderna oltre che funzionale e sicura”. Per questo motivo, tra gli interventi in programma, c’è anche l’adeguamento dell’impianto antincendio mediante il rifacimento delle due scale antincendio. «Abbiamo finalmente aggiudicato i lavori per la riqualificazione della sede storica del Martini, i lavori cominceranno già in questo mese di maggio, l’obiettivo è chiudere il cantiere entro un anno con la speranza di poter riconsegnare la scuola nel 2024, magari entro la fine dell’anno», spiega il sindaco Paolo Truzzu.

Da diversi anni ormai gli studenti del Martini sono stati trasferiti nelle sedi di viale Ciusa e via Cesare Cabras (a Monserrato), dove sono presenti anche diversi laboratori. Adesso parte il conto alla rovescia per il ritorno nella sede di via Sant’Eusebio. ( ma.mad. )

