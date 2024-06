Al via i lavori di sistemazione del cimitero 

Sono partiti i lavori di sistemazione e manutenzione del cimitero comunale. L’opera è stata resa possibile da un finanziamento di 135mila euro, concesso dall’assessorato ai Lavori pubblici della Regione. L’opera è stata cofinanziata anche dal Comune, con 15mila euro del bilancio. Gli interventi, in particolare, stanno interessando la cappella storica del cimitero e l’area limitrofa; in queste, inoltre, verranno eseguite alcune manutenzioni. Si è aggiudicato l’appalto dei lavori una ditta esperta nei lavori di restauro di edifici storici e chiese. Il Comune ha già ottenuto un ulteriore finanziamento di 80mila euro, destinato alla prossima realizzazione di nuovi loculi. «Il cimitero - dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Cadoni - è un spazio dove meditare, che ha continuo bisogno di manutenzioni: come amministrazione, siamo molto attenti a questa parte del nostro paese». (a. cu.)

