Al via i lavori di ristrutturazione della storica scuola di via Roma 

Al via stamani i lavori di ristrutturazione dello storico edificio scolastico di via Roma. Riguardano in primis il rifacimento delle facciate, in particolare quella su via Roma, quindi via Genova e via Deledda. Un severo restyling per l'edificio costruito circa 100 anni fa, che ha ospitato diverse generazioni di alunni. Due anni fa, nella parte anteriore dell'edificio si sono staccati pezzi di cornicione, proprio davanti all'ingresso della scuola. Per la messa insicurezza dell'intero edificio il Comune ha ottenuto importanti finanziamenti regionali e dello Stato. I lavori non comprometteranno lo svolgimento delle lezioni, ma creeranno interferenze con la viabilità della zona, con il mercatino rionale del venerdì mattina in tutta via Genova, con le attività scolastiche e quelle della scuola civica di musica. Per consentire la realizzazione dei lavori in sicurezza e col minor disagio possibile, il Comune ha emesso l’ordinanza che disciplina la viabilità a partire da stamattina fino al prossimo 30 giugno e non oltre la conclusione dei lavori. Le prescrizioni prevedono il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata in via Genova, il tratto compreso tra via Roma e vico Genova con senso di marcia da vico Genova verso via Roma. Il mercato settimanale sarà rimodulato. (f. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA