Al via i lavori di messa in sicurezza  della storica Torre del Prezzemolo 

Con i suoi circa undici metri di altezza sovrasta il mare di Sant’Elia dal colle omonimo. La Torre del Prezzemolo da tempo versava in condizioni precarie, perciò si è reso necessario un intervento di messa in sicurezza. Di recente è stata montata un'impalcatura per permettere agli operai di effettuare i lavori, che rientrano nell'ambito del recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione. Si tratta di un intervento del costo totale di due milioni e mezzo di euro provenienti da un finanziamento nazionale del Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate.

I lavori sono supervisionati dalla Soprintendenza ai beni architettonici e sono in carico a un'impresa di Roma. Nel cartello del cantiere c'è scritto che la data prevista per la fine di questi lavori è il 3 novembre di quest'anno. L'intervento è attualmente in corso d'opera. La zona dove è situata la Torre del Prezzemolo è molto frequentata dagli escursionisti, meta di trekking o semplici passeggiate per ammirare il panorama mozzafiato. La si può raggiungere dal vecchio borgo Sant'Elia percorrendo una strada. Conosciuta anche come "Torre del Lazzaretto” per la sua vicinanza a Lazzaretto, risale al Medioevo, in epoca spagnola. Fu infatti costruita nel XVI secolo, all’incirca nel 1571, e originariamente era chiamata “Torre di Capo Bernat” o “di Cala Bernat”; serviva principalmente come punto di avvistamento per segnalare le incursioni nemiche. È stata dismessa nel 1638, ma poi riarmata nel XVIII secolo e ha avuto un ruolo significativo nel respingere lo sbarco dei francesi nel 1793. Dopo quell’avvenimento, venne nuovamente e definitivamente dismessa. Oggi è un’importante testimonianza storica.

