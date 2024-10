Al via i corsi d’istruzione per gli adulti  

Licenza media, biennio di scuola superiore, corsi di inglese, informatica e italiano per stranieri. Al via i corsi del Centro provinciale istruzione adulti nella sede di Monserrato, presentati venerdì in Municipio davanti a un folto pubblico.

«Abbiamo constatato grande interesse e invitiamo tutti, anche non residenti, a contattare la scuola CPIA così da valutare quale percorso intraprendere», sono le parole dell’assessora alle Politiche Sociali Claudia Lerz. «Elevare i livelli di apprendimento delle persone è alla base di una comunità che esercita una cittadinanza attiva». Di concerto con le Politiche Sociali ha lavorato l’assessorato all’Istruzione. «Siamo fermamente convinti che l’istruzione sia la forma di sviluppo della comunità», dice l’assessora Fabiana Boscu. «È importante dare questa possibilità a tutti, sia a chi non l’ha avuta sia a chi è rimasto sprovvisto di nozioni di informatica e inglese».

