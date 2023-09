Al via i corsi della banda  

L’associazione musicale “Giuseppe Verdi” ha aperto le iscrizioni per i corsi di musica, aperti sia ai bambini che agli adulti. Gli iscritti tra i 5 e i 18 anni, potranno beneficiare del bonus musica, che permette una detrazione del 19 per cento delle spese sostenute. Il corso per i bambini più piccoli dai 3 ai 6 anni sarà quello di propedeutica e gioco musica.

Per tutti gli altri verranno attivati diversi corsi che comprenderanno svariati strumenti: flauto traverso, clarinetto e sax, ottoni (tromba, trombone, euphonium, corno e basso tuba), batteria e percussioni, oltre alla parte teorica e al solfeggio. Tutte le informazioni si possono trovare sulle pagine social dell’associazione (Facebook e Instagram) a cui è possibile scrivere in direct, tramite telefono o presentandosi nella sede in piazza Fanunza.