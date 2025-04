Al via i cantieri del nuovo asse urbano 

Strada più larga, percorsi pedonali e ciclabili, nuovi alberi, illuminazione moderna, e una nuova rotatoria fra via Mogoro e via Pertini. Il restyling concentrato nelle vie don Minzoni e via Rosselli - nel centro di Quartucciu - è partito nei giorni scorsi, annunciato dal Comune dopo il sì al finanziamento di oltre 4 milioni per il futuro asse urbano della cultura, una sorta di rivoluzione sostenibile per il percorso che attraversa la città dal confine con Quartu sino a quello con Selargius. «Il centro città sarà più bello e accogliente», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda.

Il piano

Il progetto era stato inserito nel Piano integrato urbano della Città metropolitana, uno dei 33 finanziati con fondi europei del Pnrr. Il primo via libera al piano di rinascita del centro urbano risale al 2015, approvato durante la Giunta Pulga, sino alla candidatura ufficiale per il finanziamento Pnrr presentata dalla Giunta Pisu nel 2022 e andata a buon fine. «Ci siamo aggiudicati uno stanziamento di oltre 4 milioni», ricorda l’assessore, «risorse importanti per il rilancio del nostro territorio».

I cantieri

I primi lavori, per un importo di oltre 2 milioni e 600mila, sono iniziati di recente in via don Minzoni, poco dopo la rotonda a due passi dal cimitero. Per ora l’impresa che si è aggiudicata l’appalto, bandito da Invitalia, si sta occupando della demolizione del marciapiede e della recinzione dell’ex scuola elementare che da tempo ospita l’ufficio tributi del Comune. Operai al lavoro lungo il tratto delimitato da nastri e transenne da cantiere, stesso intervento che proseguirà lungo via Rosselli. «Nel progetto è previsto un allargamento della strada e ampi percorsi pedonali, oltretutto sarà realizzata anche una pista ciclabile», spiega Caredda, «più spazi per vivere e valorizzare Quartucciu: sarà una sorta di piazza lineare sulla quale si affacceranno le attività commerciali e i luoghi della cultura come il museo, la biblioteca e il parco Sergio Atzeni. Ma non solo, ci saranno anche nuovi alberi che permetteranno di avere più zone all’ombra, un riordino dei parcheggi e passaggi pedonali rialzati». In progetto anche una nuova rotatoria al posto del semaforo fra via Rosselli, via Mogoro e via Pertini.

I tempi

Lavori sino al 13 gennaio 2026, questa la data di scadenza riportata nel cartello che delimita il primo tratto di cantiere. «Per limitare al minimo i disagi nella viabilità si procederà per step», assicura l’assessore Caredda, «così come saranno comunicati i percorsi alternativi nel momento in cui si inizierà con gli asfalti».

