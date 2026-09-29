Al via i campionati nazionali: la Serie A cala un poker sardo 

Prendono il via domenica i campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre. Il Tc Cagliari prenderà parte alla A1 femminile, mentre saranno tre le compagini isolane ai nastri di partenza della A2 maschile: Tc Alghero, Tc Terranova Olbia e Torres Tennis.

Le donne

Il Tc Cagliari si prepara per l’esordio sui campi del Tc Prato presentando un roster composto da Tyra Caterina Grant, reduce dalla semifinale con la maglia azzurra nella Billie Jean King Cup, le italiane Nuria Brancaccio e Alessandra Mazzola, le spagnole Jessica Bouzas Maneiro, Irene Burillo Escorihuela e Leyre Romero Gormaz, l’ellenica Despina Papamichail e le rappresentanti del vivaio del circolo di Monte Urpinu Barbara e Marcella Dessolis e Sara Festa. Sette giorni dopo la trasferta toscana ci sarà l’esordio casalingo contro l’Ata Trentino seguita dalla trasferta di Padova. Nel ritorno, match casalinghi contro Prato (25/10) e Padova (8/11), mentre si volerà in Trentino l’1 novembre.

Gli uomini

In A2 maschile, il Tc Terranova è stato inserito nel girone 3 e schiererà l’italiano Federico Salomone, i francese Arthur Weber e Constantin Bittoun Kouzime, il tedesco Mats Moraing e i “vivai” Leonardo Mazzucchelli, Daniel Frasconi, Andrea Calcagno, Davide Vargiu, Andrea Mendola e Matteo Masala. Domenica arriva a Olbia il Ct Barletta, poi i galluresi giocheranno sui campi dello Junior Tennis Perugia e del Tennis Macerata. Nel ritorno, match a Barletta, poi si torna in Gallura contro Perugia (1/11) e Macerata (8/11).

Nel girone 4, spazio al Tc Alghero Mp Finance, che “riporta a casa” il numero 1 del tennis sardo Lorenzo Carboni, schierabile come vivaio assieme a Luca Fasciani, Nicolò Serra, Michele e Fabiano Fois, Lorenzo e Francesco Marras. Con loro, gli italiani Fabrizio Andaloro, Gabriele Noce e Gabriele Pennaforti, i francesi Calvin Hemery e Cyril Vandermeersch, l’irlandese Benjamin Lock e il portoghese Ariel Behar Krell. Domenica si vola a Bologna, poi tre match casalinghi: Amp Pavia (11 ottobre), Tc Genova (18) e Ct Bologna (25). Doppia trasferta a Pavia e Genova nelle prime due domeniche di novembre.

Girone 8 per la Torres Tennis Città dei Candelieri èAmbiente. L’italiano Lorenzo Ferri, gli spagnoli Inaki Montes De la Torre e Alberto Barroso Campo, il norvegese Viktor Durasovic, scenderanno in campo guidati da capitan Mauro Rodighiero e i “vivai” Matteo e Marco Mura, Gianluca Sarais, Andrea Cherchi, Andrea Oronti, Riccardo Piredda e Italo Spano. Esordio domenica ad Arezzo contro il TennisGiotto, poi a Sassari arriveranno Tc Padova (11 ottobre), Ct Albinea (18) e ancora gli aretini (25). Si chiude giocando a Padova e Albinea.

RIPRODUZIONE RISERVATA