Al via gli Us Open senza Sinner 

New York. Sarà Jasmine Paolini la prima italiana a scendere in campo nell'ultimo Slam di stagione, a New York, privo di Jannik Sinner. Sul Louis Armstrong Stadium, secondo campo per importanza agli Us Open, la attende nel primo match della domenica (ore 17 italiane) la slovena Veronika Erjavec, n.106 del mondo; tra le due non ci sono precedenti. L'obiettivo della toscana è ritrovare subito lo smalto dopo un mese e mezzo ferma ai box, dopo il quarto di finale perso contro l'ucraina Kostyuk a Wimbledon. Oltre a lei, in campo anche Lucrezia Stefanini - che, conquistandosi l'accesso dalle qualificazioni a Flushing Meadows, completa la sua collezione di Slam - contro la portacolori di Kiev Dayana Yastremska e Federico Cinà, che nella notte troverà lo statunitense Alex Michelsen. La giornata vedrà protagonisti anche Novak Djokovic, contro l'argentino Mariano Navone, e Venus Williams nel derby a stelle e strisce con Sofia Kenin.

Nuovo coach

«È stato difficile stare lontano dai tornei, rimanere a casa a guardare le partite, però avevo bisogno di riposo», racconta a Supertennis Paolini, alle prese in estate con un problema al piede sinistro che consigliava prudenza. «Ho cercato di ricaricare le pile il più possibile e poi di mettere il lavoro in palestra, tutto quello che si potesse fare. Siamo arrivati qua un po' prima, cercando di adattarci meglio ai campi. Sto andando abbastanza bene, cerco di entrare il più possibile nel ritmo. Non sarà facile ma cerco di rimanere positiva». A New York, nel team della toscana tornerà Marc Lopez, con cui aveva lavorato per qualche mese nel 2025 dopo la separazione dallo storico coach Renzo Furlan: un periodo in cui aveva piazzato la storica doppietta agli Internazionali di Roma, in singolare e in doppio con Sara Errani.

Torna Musetti

Al rientro in uno Slam ci sarà anche Lorenzo Musetti, costretto a saltare Roland Garros e Wimbledon dopo la lesione al retto femorale rimediata nel torneo di casa. «In questa trasferta americana penso di aver ritrovato questa versione positiva di me stesso e spero di portarla in campo da quando inizierò il torneo», afferma il carrarino, che esordirà in un match complicatissimo contro il britannico Arthur Fery, semifinalista sull'erba di Londra e finalista questa settimana a Winston Salem, ormai prossimo ad entrare tra i primi 30 del mondo. Torna a giocare in uno dei quattro tornei principali Cinà, dopo la prima qualificazione in carriera ottenuta a maggio a Parigi. Lì, il classe 2007 palermitano trovò subito la vittoria contro lo statunitense Reilly Opelka, prima di uscire al secondo turno. L'obiettivo, per lui, è bissare sul cemento il risultato ottenuto sulla terra. Sorteggiati anche gli accoppiamenti per gli altri due qualificati: il perugino Francesco Passaro troverà l'olandese Jesper de Jong, mentre va male all'esordiente Slam (a 27 anni) Andrea Guerrieri, che vedrà la testa di serie numero 6 Alex De Minaur sul suo cammino.

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