Al via gli stati generali del Cammino di Santa Barbara 

Relazione sociale,condivisione e cultura: sono questi i tre capisaldi degli stati generali del Cammino minerario di Santa Barbara, convocati per oggi e per domani, nella suggestiva cornice del Pozzo Sella, nella miniera di Monteponi, a Iglesias.

All’appello non manca nessuno: dagli operatori turistici, ai divulgatori scientifici, dai commercianti agli esperti comunicatori e protagonisti del turismo lento e sostenibile. Paesaggi minerari, ma anche del gusto dal grano al vino, passando per i sentieri del Carignano, per conoscere e valorizzare insieme la straordinaria varietà di risorse del territorio. Giunti alla seconda edizione, gli stati generali puntano l’indice della attenzione sulla riqualificazione e valorizzazione delle strutture ricettive, nel segno dell’accoglienza e della costruzione di una rete territoriale di operatori, che dedicano il proprio impegno alla cultura del turismo lento. Alla grande assemblea parteciperanno volti noti del mondo televisivo e radiofonico, come per esempio, Roberto Giacobbo e Federico Quaranta. Ospiti davvero importanti, come lo scrittore e narratore del territorio Andrea Amadei, e Tom Search, fra i fondatori del turismo lento. «Intorno al cammino Minerario - ha dichiarato il presidente della Fondazione del Cammino minerario, Mauro Usai - si sta consolidando un sistema che crea opportunità di sviluppo, economico e sociale. È fondamentale il confronto per crescere insieme e individuare linee guida comuni da seguire per tracciare nuove strategie per il futuro». Dalla geografia alla storia, il Cammino minerario di Santa Barbara, è un viaggio affascinante, seguendo gli antichi sentieri dei minatori, per 550 km, fra miniere, mare e boschi. Storia, cultura e ambiente per valorizzare percorsi e itinerari a portata di tutti, tra Sulcis Iglesiente, Guspinese e Arburese. Gli Stati Generali del Cammino rappresentano una strategia di ascolto delle iniziative intraprese ma anche e soprattutto, da realizzare, valorizzando l’identità delle comunità che hanno vissuto e vivono in questi luoghi ricchi di storia. La condivisione e la conoscenza e nondimeno, la promozione dei luoghi del Cammino minerario sono al centro di questo incontro, per riscoprire la memoria e il futuro di antiche risorse.

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