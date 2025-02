Al via gli spettacoli per bimbi 

Dal 9 febbraio al 30 marzo, ogni domenica alle 18, il Piccolo teatro dei ciliegi di Capoterra ospita la seconda edizione de “Il Teatro dei Bambini”, una rassegna pensata per incantare e far riflettere i più piccoli. Quattro spettacoli diversi trasporteranno il pubblico in mondi fantastici tra mito, fiabe e tradizioni sarde. Si parte domani con “Odissea”, in cui la storia di Ulisse prende vita grazie alla narrazione di una ‘Nonna’ e alla musica dal vivo. Il 23 febbraio “Cenerentola” ribalta il classico racconto: niente matrimonio, solo il desiderio di libertà.

Il 2 marzo spazio al Carnevale cagliaritano con “W Re Cancioffali”, tra maschere e ribellione contro il potere. Infine, “Il Ghiandabosco” sensibilizzerà i bambini sulla tutela dell’ambiente con una storia avventurosa ispirata alla natura sarda. Ogni spettacolo sarà seguito da “E se una notte di tempesta…”, letture sul tema del viaggio.

L’ingresso è a offerta libera, con prenotazione obbligatoria. Parte del ricavato andrà alla ricerca sulle malattie rare, con particolare attenzione all’anemia di Diamond-Blackfan. Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, dove il teatro diventa strumento di crescita e solidarietà.

RIPRODUZIONE RISERVATA