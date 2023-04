Al via gli sfalci nelle vie dell’abitato 

Comincia la stagione degli sfalci e delle pulizie a San Sperate e a darne annuncio è la stessa amministrazione comunale: «Partirà lunedì 17 la pulizia delle strade (taglio e spazzamento) eseguito dalla ditta Formula Ambiente», spiega l'assessora al Patrimonio e Decoro urbano Ilaria Pili. «I lavori inizieranno da via de Gasperi e via Di Vittorio, seguiranno costanti aggiornamenti sulle zone interessate sui canali di comunicazione».

E i primi avvisi si potranno intercettare già da oggi. «Saranno gli operai comunali ad occuparsi di posizionare i cartelli di divieto di sosta nelle strade interessate», continua Pili. «La segnaletica sarà posizionata 48 ore prima degli interventi». I primi sfalci però sono già avvenuti giorni fa: «I nostri operai hanno iniziato un ottimo lavoro di cura e sfalcio delle aree verdi comunali. Tra quelle già eseguite troviamo le aree in via Grazia Deledda, via Millelire, viale degli Ulivi, via Ollastu, via Coghinas, via Longo, via Is Spinargius e altre ancora».