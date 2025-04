Al via gli sfalci e le nuove piantumazioni 

Lavori in corso nel verde pubblico a Sestu; sono in corso in questi giorni sfalci e arrivano nuove piantine. «Come previsto dal capitolato speciale d'appalto si sta procedendo allo sfalcio in tutte le vie», dice l’assessore Emanuele Meloni. Nelle ultime settimane non erano mancati timori e lamentele tra i cittadini per l’erba alta ai lati delle strade. «Le piogge dell'ultimo periodo hanno velocizzato la crescita delle erbacce», fa notare la sindaca Paola Secci, «ma a breve la nostra cittadina avrà l'aspetto curato e decoroso che abbiamo sempre perseguito. Come ogni anno in occasione delle festività pasquali stiamo piantumando i fiori che renderanno più belli e colorati i nostri spazi verdi e le fioriere». Chiude l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas: «La ditta incaricata della cura del verde prosegue con gli sfalci delle aree verdi e degli incolti. Continuiamo a lavorare per rendere Sestu più verde ed accogliente».

