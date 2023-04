Al via gli interventi per salvare le dune di Orrì 

La missione è salvaguardare e ripristinare le dune e l'habitat costiero del lido di Orrì. Da tempo sotto l’attacco di specie aliene invasive e dall'azione erosiva marina. Il progetto è finanziato grazie al piano Rete Natura 2000 con 500 mila euro. La zona di intervento è l'area Sic (sito di interesse comunitario) del litorale, che va dalla spiaggia de S'orologiu a Foxi Lioni. Il piano è eradicare le numerose specie invasive aliene che colonizzano alcuni tratti della spiaggia e proteggere le dune. L'appalto di questo primo intervento per un importo di 336 mila euro, aggiudicato da una ditta sassarese, prevede una serie di opere con tecniche di ingegneria naturalistica volte a riattivare i processi evolutivi naturali dell’ambiente dunare. Dunque via le specie aliene come la acacia saligna, mentre per salvaguardare le dune verranno installati dei sistemi che delimitano le aree da proteggere con pali e corde, per preservarle dal calpestio. In alcuni punti verranno stese delle bioreti in cocco e biostuoie in lana di pecora sarda. E ancora sistemi di intrappolamento della sabbia, con barriere frangivento “a scacchiera”. Il tutto sarà segnalato da cartelli informativi nei punti di accesso alla spiaggia con le informazioni utili a segnalare la corretta fruizione della costa ed eventuali divieti.

