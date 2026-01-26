Al via gli interventi per rifare via Cabras 

Il conto alla rovescia è cominciato: domani è il giorno della consegna lavori per il rifacimento della corsia di via Cabras in direzione Pirri, il tratto più dissestato e pericoloso dell’arteria. Dal momento della consegna, ogni giorno potrà essere quello buono per l’avvio del cantiere, fermo restando che si dovrà attendere la conclusione delle operazioni di riasfalto sulla corsia opposta. Se il clima lo consentirà, la ditta incaricata potrebbe terminare oggi. Intanto, il Comune ha pronto il piano della viabilità temporanea che sarà in vigore nei prossimi mesi, data la necessità di chiudere del tutto il tratto di strada da rimettere in sesto. Il transito in direzione Pirri sarà garantito istituendo un provvisorio doppio senso sulla carreggiata opposta, eliminando la preferenziale e facendo transitare autobus e macchine sulla stessa corsia. Si procederà a doppio senso nel tratto compreso fra la rotonda di via Zuddas e l’incrocio tra via Cabras e vico Pio VII. A questa altezza termina la parte di asfalto interessata dai lavori e le auto potranno reimmettersi dall’altra parte dello spartitraffico, riprendendo la normale circolazione. Qualche rallentamento sembra inevitabile. «È normale che ci sarà un disagio, ma l’intervento porterà dei vantaggi a tutti gli automobilisti», sottolinea l’assessore alla Viabilità Raffaele Nonnoi. «Per non rischiare di restare imbottigliati nei primi giorni di cantiere, ci sono diverse strade alternative come viale Marconi, via Porto Botte e la statale 554».

RIPRODUZIONE RISERVATA