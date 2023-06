Al via due cantieri LavoRas: sei assunti, contratti da sei mesi 

Prendono il via anche a Dolianova i cantieri comunali finanziati dal programma regionale “LavoRas” gestito dall’Aspal. Sei persone saranno occupate per sei mesi fino al 5 dicembre 2023 nel settore manutentivo e nelle attività di segreteria. Dopo il superamento delle prove di idoneità, il personale selezionato è stato assegnato alle mansioni indicate nel progetto.

Due i cantieri attivati: il primo impiegherà tre persone (un muratore qualificato e due manovali) e si occuperà della riqualificazione dei marciapiedi di viale Diaz con l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti. Il secondo consentirà invece di potenziare l’ufficio relazioni con il pubblico del Comune grazie all’assunzione di tre addetti semplici di segreteria. Un importante supporto agli uffici del Comune nelle relazioni con il pubblico.

I cantieri per l’attuazione delle politiche attive del lavoro sono rivolti a diplomati in attesa di un primo impiego, giovani disoccupati, lavoratori di aziende in crisi e persone con più di 55 anni di età espulse dal mercato del lavoro. Il personale assunto sarà impiegato per cinque giorni alla settimana con un impegno giornaliero di quattro ore.

Per l’attivazione dei due cantieri, il Comune di Dolianova ha ottenuto un contributo di 120 mila euro dalla Regione.

RIPRODUZIONE RISERVATA