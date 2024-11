Al via domani l’operazione Genoa 

Ultimo giorno di riposo per i giocatori del Cagliari che si ritroveranno domani pomeriggio al “Crai Sport Center” per la ripresa della preparazione dopo il pareggio contro il Milan. Assenti giustificati ad Asseminello i sette rossoblù impegnati con le varie nazionali. Vale a dire, Mina con la Colombia, Lapadula con il Perù, Luvumbo con l’Angola, Marin con la Romania, Obert con la Slovacchia, Sherri con l’Albania e Prati con l’Under 21 italiana.

Il punto

Alla ripresa del campionato, domenica 24 novembre, il Cagliari affronterà il Genoa a Marassi in uno scontro diretto per la salvezza da brividi (il fischio d’inizio è fissato per le 12.30). Per l’occasione, il tecnico Nicola potrà contare di nuovo su Mina e Adopo che hanno scontato la squalifica. E potrà intensificare gli allenamenti insieme al gruppo Jankto, convocato per le ultime due gare ma non ancora al top della condizione.

L’avversario

Se il Cagliari ha bisogno di una vittoria per dare una spallata alla classifica, idem il Genoa che ha gli stessi punti, dieci. A sua volta, la squadra di Gilardino è reduce dal pari interno con il Como. Nel turno precedente, invece, aveva sbancato Parma.

